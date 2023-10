Adamari López llora al recordar la primera vez que se vio tras su mastectomía

Adamari López llora al recordar cuando le quitaron el seno

Fue entonces cuando Adamari López no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. "A veces uno piensa que con el paso del tiempo supera eso que pasó", declaró con la voz entrecortada durante la entrevista.

Al ver que una parte de su cuerpo había sido extirpada, la actriz llegó a pensar que había perdido su feminidad o que también afectaría su carrera.

"Uno piensa voy a perder feminidad, se querrá casar esta persona conmigo, cómo me voy a enfrentar en términos de trabajo también, o sea eran muchas preguntas. Al salir en la televisión con mucho de lo que uno trabaja es el cuerpo".



Adamari experimentó fuertes cambios físicos, entre ellos subir de peso y la caída del pelo. "El cuerpo después de eso a mí me cambió en todos los aspectos: en el seno, después engordé, se me cayó el pelo, pasaron muchas cosas. Fue como un choque de cada una de las cosas que fui viviendo, entiendo y superando con el paso del tiempo", añadió entre lágrimas.

Visiblemente conmovida, la conductora puertorriqueña recordó que en su deseo de convertirse en mamá solo se quitó uno de sus senos, pero al someterse a una reconstrucción no quedaron iguales.