Shakira y Alejandro Sanz comparten íntimo momento... en la peluquería

Shakira y Alejandro Sanz: Amigos por siempre

No obstante, los artistas han externado el gran cariño que se tienen como amigos, por lo que no dudaron en compartir con sus seguidores el divertido momento que vivieron juntos en una estética, donde Shak aprovechó para cambiarle el look a Sanz, con quien aparece en los videos musicales “La tortura” y “Te lo agradezco, pero no”, ambos grabados hace más de una década.

En las historias de Instagram de la colombiana, la intérprete de “Suerte” presumió un divertido reencuentro con su colega, donde ambos demostraron el cariño y la confianza que se tienen, ilusionando a los fans con la idea de que su relación dé el siguiente paso.