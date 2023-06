Revelan pistas de que Shakira tendría un romance con Alejandro Sanz

La canción que evidenciaría el romance entre Shakira y Alejandro Sanz

En 2005, Shakira y Alejandro Sanz colaboraron en la canción La tortura, para el disco de la colombiana y luego volvieron a hacer mancuerna en Te lo agradezco, pero no. En ese entonces se llegó a especular que entre ellos existía algo más que una amistad.

Alejandro Sanz, buen amigo de Shakira, la felicitó por sus 45 años. (JUAN MABROMATA/AFP)

"Ella nos dejan varias pistas sobre el romance. Entre ellos es muy importante la palabra 'tortura' porque la nombra en la canción", se aseguró en el programa.

En Socialité se presentó un fragmento en audio de una canción inédita que evidenciaría la supuesta relación amorosa entre los artistas. "Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué", se escucha cantar a la artista en la canción.

Alejandro Sanz y Shakira (Evan Agostini/Getty Images)

"Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo", canta en otro momento.