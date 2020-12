Lupita Jones responde al rumor de que no quiere que mexicana gane Miss Universo

La directora del Certamen Mexicana Universal reveló que ha recibido ataques de dicha comunidad. “Siento que no me quieren, porque recibí amenazas bien feas por parte de ellos, también recibí mensajes de apoyo muy lindos, de algunas personas que me decían ‘yo soy trans y tienes razón’”.

Lupita Jones. (Alberto Tamargo/jpistudio/Clasos.)

Por último, sobre los señalamientos que hizo sobre algunas ex reinas de belleza, la actriz de 53 años replicó:“Me colmaron la paciencia, ya tenía yo varios meses aguantando las burlas, los insultos, las mentiras, las infamias, de un grupito de ex participantes del concurso, que están duro y dale, nada más con el afán de fastidiar”.

“Porque no es otra cosa, si de verdad quisieran construir o generar cosas positivas yo creo que el approach sería de otra manera, lo único que buscan estar fastidie, fastidie y fastidie, porque hablan y no presentan nada concreto, nada más es ‘es que me cae gorda’, ok, te puedo caer gorda, pero de eso a que sea una mala persona, perdón, no soy una mala persona”, puntualizó.