Ángela Ponce, primera mujer trans en Miss Universo, enfrenta a Lupita Jones

“Trabajas para un concurso que te queda muy grande porque tus valores no lo representan para nada. Das tu opinión públicamente, pues cuando la gente te llame transfóbica públicamente, que lo eres, o en redes sociales, no llores ni salgas con comunicados absurdos”.

Ángela Ponce, Miss España 2018, también criticó a Lupita Jones y al programa El minuto que cambió mi destino por haber usado su imagen para condenar el hecho de que la comunidad trans participe en concursos de belleza.

“No es que yo esté intentando imponerle mi opinión a la gente. Simplemente es que quiero que me respeten porque eso es una falta de respeto como se dirigió a toda la comunidad trans. Y bueno, en concreto a mí, porque las fotos de referencia eran las mías y que yo sepa la única mujer trans que ha estado en Miss Universo he sido yo. Entonces, déjame darte un consejo y es que si no avanzas con el mundo te extingues”.