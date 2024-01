¡Son idénticas! Ale Capetillo recrea icónico look de Biby Gaytán en los 90's

Biby Gaytán reacciona al look de Ale Capetillo

“¡Me estoy pareciendo a ella!”, expresó Ale asombrada de que sí estaba logrando el reto. Finalmente, ante la mirada atónita de Nader, se hizo un peinado para acomodar una trenza postiza como diadema y el resultado fue impresionante, realmente se parece a Biby Gaytán y su mamá reaccionó de inmediato.

Este fue el look que Ale Capetillo recreó de Biby Gaytán. (Instagram)

“¡Mi vidaaaaaaaaa hermosaaaaaaaa! ¡Me hiciste retroceder 30 años en el tiempo! Hasta yo me sorprendí del parecidoooooo, sólo que tú para mí eres PER FEEEC TAAAAAA. ¡NADIE COMO TÚ! No hay un sólo día que no piense en ti”, escribió la cantante que en diciembre de 2023 vio a su hija cuando los visitó en México luego de casi tres años viviendo en España.

Ale Capetillo cerró su video haciendo playback de una estrofa de Mucha mujer para ti, y le llovieron un sinfín de comentarios:

Ale Capetillo es idéntica a su mamá Biby Gaytán. (Instagram)

“No hay palabras chicas, Biby Gaytán es idéntica a ti Ale Capetillo. Las más guapas del mundo”; “Tan Hermosa como tú mami... La Barbie mexicana”, “Quedaste igualita”, “Gemelas”, “Eres la copia fiel de tu madre, crecí viendo a Biby y recuerdo esa trenza icónica”.