¿Ale Capetillo se casará con Nader? Biby y Eduardo ya lo van a conocer

“Aunque agradezco mucho tener trabajo y escuela, lo cierto es que soy una mujer de 23 años teniendo un vida adulta y no es sencillo organizarse en dos mundos. No busco que mis seguidores me vean como alguien que todo el tiempo es absolutamente feliz, sólo quiero decirles que pese a tener un mal día, siempre se debe hallar lo bonito de todo, eso es lo que cuenta. Hay a quienes no les parece lo que opino o ciertos consejos que doy, pero te acostumbras a no agradarle a todos”.

Ale Capetillo. (Instagram/alecapetilloga)

Así es su actividad diaria en Madrid

A diario se levanta a las 7 de la mañana para pasear a su perro Bobby (un cocker spaniel). Después hace ejercicio o corre; al terminar se baña, desayuna, se va a la universidad, regresa, y saca de nuevo a Bobby para luego irse a trabajar y salir a las 8 de la noche. Ya en casa, de nuevo pasea a su perro, a veces sale un rato con su novio y procura dormir temprano para repetir las mismas actividades al día siguiente sin olvidar atender su canal e Instagram con stories o algo en el feed.

En un futuro no muy lejano planea abrir su propia casa de modas porque el diseño también es algo que le gusta y tiene talento gracias a varios cursos que ha tomado. Por lo pronto, trabaja para la marca Mon&Pau, cuyas dueñas son las mexicanas Mónica Sánchez Navarro, Paulina Lebrija Hirschfeld y Tatiana Arelle.

Planea crear su propia marca de moda

Aunque no quiere ponerle sal ni azúcar a las cosas antes de que sean una realidad, Ale ya tiene pensado el concepto de su propia marca y, ante todo, busca lo básico, que sea cómoda para la mujer y con prendas versátiles.

“Mis papás me han dado varios consejos, pero el principal es siempre tener los pies plantados sobre la tierra. Aunque ambos tienen una gran trayectoria, yo no he conocido a seres humanos más humildes que ellos. Hoy valoro los principios que me dieron aunque los extraño muchísimo, también a mis hermanos. Ha sido muy duro ver crecer a Manuel y Daniel y no estar ahí cerca. Seguido hacemos FaceTime pero no es lo mismo, ya es más de un año que no los abrazo. De Ana Pau y Eduardo me siento muy orgullosa, soy su fan número uno, he visto las series en las que están y me impacta el desempeño de su trabajo, son espectaculares, los amo”.