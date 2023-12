Paulina Mercado se defiende tras aparecer en íntimo momento junto a Juan Soler

Paulina Mercado

se defiende de las críticas

La conductora agregó: “Creo que cada quien tiene que defender lo que es, lo que piensa y lo que quiere compartir. Estar claros y seguros desde dónde lo hacemos”, comentó.

Paulina Mercado y Juan Soler tienen una química innegable. (Alan Carranza)

La presentadora señaló que aunque fueron duras las críticas por la publicación junto al actor argentino, ella agradece todos los comentarios que recibe y entiende que cada persona tiene diferente punto de vista.

“Yo valoro mucho todo lo que me escriben, de pronto son comentarios muy fuertes o muy lindos, pero entiendo que cada quien lo ve desde su perspectiva y está bien, yo voy a compartir siempre lo que me genere paz”, puntualizó, sin embargo, hasta el momento, Juan Soler no se ha pronunciado al respecto.