Paulina Mercado revela si tiene miedo a morir por tumor cerebral

Paulina Mercado tiene un tumor cerebral

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, es una operación sí me da miedo. Te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, señaló.

Paulina Mercado y Juan Soler tienen una química innegable. (Alan Carranza)

Tras compartir la condición que padece y que la llevará próximamente al quirófano, Paulina Mercado organizó una ronda de preguntas y respuestas a través de su perfil de Instagram, donde compartió sí le tiene miedo a la muerte.

La presentadora respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes además de demostrarle su apoyo, le cuestionaron detalles sobre su tumor en la cabeza.

Pero una de las preguntas que más llamó la atención Paulina fue la de “‘¿Te da miedo la muerte? ¿Crees en Dios?”.

De inmediato, Mercado detalló que no le tiene miedo a la muerte, pero sí destapó cuál es su mayor miedo. “Desde luego que creo en Dios y todos los días me conecto con él, ¿le tengo miedo a la muerte? No, no le tengo (miedo a la muerte), más miedo a no vivir”, reconoció.