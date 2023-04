Juan Soler hace frente a la polémica: "Me crie al lado de mujeres"

Con respecto a la percepción que tiene de las mujeres, Juan hizo eco de los amores que ha tenido a lo largo de su vida, en particular el presente que es Paulina y hablando de lo mucho que les agradece a parejas que ha amado y que le han correspondido, intentó mostrar que es muy respetuoso del sexo opuesto.

"Agradezco mucho a las personas que me acompañaron, el amor que me dieron, a mi primer amor porque me formó, me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer y que la respeta, a pesar de los chistes estúpidos que hago a veces", detalló muy seguro Soler.

Juan explicó que esas bromas tienen un por qué: "Tengo la confianza para hacerlo porque me crie entre mujeres, tengo solamente mujeres alrededor mío y fue mi primer amor la que me enseñó eso". Explicó también que a Maki, la mamá de sus hijas, también le enseñó que "hay que dar la vida por lo que uno ama", para él dos niñas, Mía y Azul.

¿Por qué salió Juan Soler de 'Sale el Sol'?

Ana María Alvarado aclaró en su programa de YouTube que los comentarios de Soler a Noguera no causaron su salida del matutino. "Se va por decisión propia, porque entró (al programa) por 6 meses, y ya lleva año y medio; tiene otros proyectos como actor, una película y una serie. No es porque lo castigaron".