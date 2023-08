Todo un chavorruco: Los tratamientos que se hace Juan Soler para verse guapísimo

Los tratamientos de belleza de Juan Soler

A sus casi 60 años, el protagonista de telenovelas, obras de teatro y películas, asegura no haberse sometido a ninguna cirugía estética; sin embargo, sí recurre a diversos tratamientos de belleza y antienvejecimiento para verse bien.

“Ningún productor me ha pedido que me realice una cirugía en la cara, pero si mi personaje lo requiere, sin ningún problema lo haría aunque creo que la coherencia y la aceptación son lo primordial. Yo me siento pleno, no me quiero ver diez años más joven pero sí me interesa verme bien, por lo que uso cremas y me pongo ácido hialurónico, también me han hecho morpheus (un lifting facial sin cirugía) con el que me echan una ayudadita un par de meses y luego todo vuelve a la normalidad”, platicó.

Juan Soler. (Gustavo Caballero/Getty Images)

Además, la pareja de la conductora Paulina Mercado procura alimentarse saludable y ejercitarse todos los días, excepto en domingo, que es su día de descanso.

“Me gusta comer bien, no soy un hombre que beba con regularidad. Solamente si durante un fin de semana hay un buen asado, me echo mis copas pero nada más. Hago ejercicio de lunes a sábado y si acaso el domingo siempre y cuando amanezca con ganas”. Lo que a sus 57 años ya no puede hacer, y sí extraña, es jugar rugby. Dejó de practicarlo porque es un deporte de evasión y contacto rudo, por lo que prefiere no poner en riesgo sus huesos y articulaciones.

“Sin embargo, sí puedo seguir viajando en motocicleta y eso me hace muy feliz”, destacó Juan Soler, quien asegura tener una vida muy normal viendo crecer a sus hijas, una de ellas recién se graduó de la preparatoria y está por iniciar la carrera de Diseño y Arquitectura de Interiores en Estados Unidos.

'¿Volverías a casarte?' le preguntamos en concreto y, con toda seguridad, el ex esposo de Maki Moquilevsky respondió con un rotundo no. “Creo profundamente en el uno a uno, en la pareja y nada más”.