Sergio Mayer se deslinda de haber causado un daño emocional a Bárbara Mori

Sergio Mayer hablará en su libro acerca de Bárbara Mori

Aunque la actriz uruguaya no ha hablado en los últimos años de manera positiva del exGarribaldi, Sergio aseguró en entrevista para el programa Hoy que no teme que ella se moleste por lo que contará en su obra literaria.

Bárbara Mori y Sergio Mayer se casaron en 1997 y tuvieron un hijo. (Instagram)

“¿Por qué voy a temer demanda de Bárbara Mori?, no, no para nada, ¿por qué tendría yo ese problema?, pues ya la mencionaré y ya ella sabrá si es afectada o no y punto. Yo voy a platicar dentro del libro mi historia, mis pasajes, todo, entonces no tengo ningún problema. Y miedo a demandas y eso, no, no los tengo”, expresó el actor.

Sobre lo que Mori ha contado de él con respecto a que tenía un apego no sano y tampoco fue una relación que la hiciera crecer pues tan sólo le creó miedos e inseguridades, el expolítico apuntó:

“Lo que ella haya vivido en su momento ella lo ha dicho, es lo que ella se sentía, ella dice ‘yo me sentía así’, cuando me quieren a mí achacar, ella no dice que yo la tenía así, o que yo la hacía sentir así, ella dice que estaba en un momento difícil. Yo viví otro proceso y punto”.