"Era infeliz": Bárbara Mori habla como nunca de su relación con Sergio Mayer

Bárbara Mori también reveló que vivía “bajo las órdenes” del ahora diputado federal. "Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera”, confesó.

La protagonista de la telenovela Rubí dio a entender que Sergio Mayer le llegó a hacer daño y que ella lo permitió porque de niña vivió el rechazo de su mamá, además de que tuvo una relación complicada con su papá.

"Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, y que mi papá no me quería y por eso me pegaba; entonces creces pensando que no mereces nada, que no vales nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima”, reveló Bárbara Mori.

“Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada”, reconoció.