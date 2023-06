Salma Hayek se ríe de sí misma en la nueva temporada de ‘Black Mirror’

Salma Hayek y otros famosos que han aparecido en 'Black Mirror'

Sobre su participación en Black Mirror, serie que en el pasado ha contado con las actuaciones de figuras como Miley Cyrus, Bryce Dallas Howard, Laetitia Wright, Anthony Mackie, Jon Hamm o Daniel Kaluuya, la actriz Salma aseguró haberse sentido emocionada cuando recibió la invitación del creador de la serie para ser parte de ella. Aunque después sintió un poco de preocupación por el tipo de historia que protagonizaría.

Salma Hayek en el capítulo Joan es horrible de Black Mirror (Cortesía / Netflix)

“Cuando me dijeron que Charlie me escribió un personaje primero me emocioné, pero luego dije, ‘Espérame tantito, es de horror, o sea que voy a ser alguien horrible, un horrible ser humano, mato a alguien o no sé qué voy a hacer’”, comentó Salma Hayek. Tal vez la actriz no tenga que acabar con la vida de nadie en el capítulo Joan es horrible, que ya está disponible en Netflix. De cualquier forma, sabemos que Black Mirror es capaz de ponernos los pelos de punta con la forma sutil en la que muestra la deshumanización que vivimos debido a nuestra obsesiva y tóxica relación con la tecnología.