¡Más enamorada de que nunca! Salma Hayek celebra el cumple de su esposo

Salma Hayek no fue fácil de conquistar.

Salma mantiene una relación inigualable con su esposo, con quien siempre se muestra muy amorosa. Pero aunque la mayorìa de las veces los vemos felizmente casados, en 2015, durante una entrevista con El País, la mexicana admitió que para el empresario francés no fue fácil conquistarla, sobre todo porque en sus planes no estaba el llegar al altar.

¡Te contamos todo sobre el total black look de lentejuelas con el que Salma deslumbró en Cannes! (Mike Coppola/Getty Images)

“Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Del crepúsculo al amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado”, comentó Salma.

Sin embargo, en lo que respecta a cómo se conocieron, eso es algo que ella prefiere mantener en privado. “No voy a platicarte cómo nos conocimos”, aseguró la estrella. “Es una historia muy romántica y maravillosa, pero es mía”. Para explicar por qué intenta mantener los detalles en secreto, Hayek continuó: “No quiero vulgarizarla al convertirla en una anécdota para hacerme la interesante”.