Salma Hayek lo tiene claro, le encanta su vida y no quiere la de nadie más

¿Salma Hayek quiere la vida de alguien más?

Platicamos con Hayek y el productor José Tamez y ambos coincidieron en el valor de la cinta. "Yo no soy fan del futbol, Salma sí, pero lo que me interesó plasmar en esta historia es que las personas, por estar siempre pensando en lo que pudo haber sido y no fue, no disfrutan su presente y no aprecian lo que tienen".

En el mismo sentido, Hayek aseguró que "por el deseo de la vida de otros o por vivir en la imagen de un sueño, dejamos de vivir nuestras vidas. Dejamos de apreciar lo que tenemos por estar pensando en lo que no tenemos. Le echamos la culpa a todos los demás por no tener lo que queríamos o lo que pensamos que queríamos".

Millones quieren la vida de Salma, ¿ella quiere la vida de alguien más? "No, yo sí quiero mi vida. Me ha costado mucho trabajo, me ha enseñado muchas cosas, no siempre ha sido fácil", contestó muy segura.

La esposa del empresario François-Henri Pinault ha roto fronteras y logrado lo que ningún otro mexicano en Hollywood, sin embargo, sus raíces siguen firmes y su interés por dar visibilidad a México no ha cambiado desde que dejó el país.