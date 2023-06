Leticia Calderón rompe el silencio sobre la salud de su ex, Juan Collado

¿Cómo celebrarán el Día del Padre los hijos de Juan Collado y Leticia Calderón?

Debido a que Leticia Calderón se ha encargado de la educación y manutención de los hijos que tuvo con Juan Collado, actualmente esposo de Yadhira Carrillo, la actriz dijo que es a ella a quien sus Carlo y Luciano celebran en el Día del Padre.

Lety Calderón siempre ha estado al cuidado de sus hijos (Agencia México)

“Me festejan a mí siempre y cosa que les agradezco muchísimo, justo Carlo me estaba preguntando ‘¿Mamá, cuándo es? ¿Es este domingo o el próximo?’, y yo ‘No sé, creo que es el próximo’. Pero bueno, la verdad de las cosas es que siempre me han festejado a mí, o a mí papá, pero ya no está tampoco”, recordó la actriz.