¿Quiénes fueron las parejas y quiénes son los hijos de Paco Stanley?

Como dijimos anteriormente, Paco Stanley tuvo dos hijos con su segunda esposa, Patricia Pedroza. Ellos son Paco Stanley Pedroza y Leslie Stanley Pedroza. Desde siempre, Leslie se mantuvo alejada de los reflectores y únicamente Paco Jr. era quien, en algunas ocasiones, acompañaba a su papá a sus programas.

En 1996, cuando se jugó el clásico del futbol mexicano, América vs. Chivas, Paco apostó con el saxofonista de la orquesta del programa, conocido con el sobrenombre de Balta, que se raparía el pelo si perdían las Águilas. Como los de Coapa perdieron el partido, el conductor pagó la apuesta, rapándose durante la transmisión del programa; su hijo, hizo lo mismo y apareció más tarde junto a él para demostrar su amor por la camiseta.

Tres años más tarde, ante la muerte de su papá, Paco Stanley Pedroza fue el integrante de la familia de Paco Stanley que más presencia tuvo ante los medios e hizo fuertes declaraciones en contra de las autoridades que investigan el asesinato.

“No están llevando al fondo y al fin, que es quién lo mató y por qué lo mató. Sino se está haciendo una serie de investigaciones a su vida personal, a su intimidad. una situación que de hecho y de facto no se puede llevar a cabo porque es una persona que no se puede defender. Se me hace verdaderamente atroz por parte de las autoridades”, declaró en una entrevista.

En la actualidad, se reporta que Stanley Solís se dedica a la producción de televisión pero alejado de los reflectores y que su hermana, Leslie, sigue manteniendo un bajo perfil, como siempre lo ha hecho.