A 24 años, esto pasó con los involucrados en el asesinato de Paco Stanley

El lunes 7 de junio de 1999, el popular conductor Paco Stanley fue asesinado al salir de desayunar en el estacionamiento de la taquería El Charco de las Ranas, sucursal Periférico, en Ciudad de México.

Luego de los hechos, el conductor Mario Bezares y la edecán Paola Durante Ochoa, quienes trabajaban con Paco en el programa Una tras otra de TV Azteca, fueron detenidos por presuntamente haber participado en el ataque contra Stanley.

Un tercero, Jorge Gil —quien estaba con Stanley y Bezares al momento del atentado— resultó lesionado. A dos décadas de los sucesos, ¿qué ha sido de ellos?

¿Qué fue de los involucrados en asesinato de Paco Stanley?

Mario Bezares

Primero estuvo arraigado en un hotel capitalino. Se convirtió en el principal sospechoso y la policía pensaba que era el autor intelectual del crimen, debido a que antes de salir del restaurante recibió una llamada al celular. Con ese pretexto se alejó de Paco y Jorge, y se dirigió al baño. Por lo tanto no salió al estacionamiento donde ocurrió el asesinato.

Fue encarcelado el 2 de septiembre de 1999, pero lo liberaron el 25 de enero de 2001 por no hallarse pruebas suficiente para inculparlo. Mario sigue siendo conductor de TV y vive en Monterrey y está al frente del programa Acábatelo.

Jorge Gil

Jorge Gil resultó herido en el ataque y una vez recuperado publicó el libro Mi Verdad: 7 de junio de 1999, donde no sólo cuenta su testimonio sino que también habla de la relación que tuvieron Stanley y Bezares. Y sí, según expone en el texto, él siempre dudó que Mario fuera inocente.

Desde 2016 no se sabe nada del actor y conductor que evita a la prensa a toda costa; su última "aparición" en público fue en su cuenta de Facebook para recordar la muerte de Paco Stanley.

En su libro, Jorge Gil (extrema izquierda) reconoce que no cree en la inocencia de Bezares). (Amazon.com)

“Paco giró su cabeza y alcanzó a gritar un prolongado '¡No!', que taladró mis oídos… Un primer balazo cimbró la realidad, me salpicó de su sangre, el toldo, mi cara y camisa. No entendía que pasaba y vino un segundo disparo a una mínima distancia de la cabeza de Paco; éste entro por el cuello y destrozo su dentadura. Un tercero... y el miedo que me paralizó me llevó a reaccionar.

"Sabiendo que por la inercia vendría un cuarto, y así fue, en fracción de segundos intenté protegerme, las balas venían ya en otra dirección, el peligro era mayúsculo, porque sentía los zumbidos por todos lados. Lamentablemente este recuerdo triste y duro siempre me acompaña, y más en estas fechas en donde la mente lo revive con todos sus detalles”, escribió.

En su último mensaje también se puede leer que es un hombre afligido: "Como no puedo dormir pues escribo, es como una terapia ocupacional que sólo yo entiendo".

Paola Durante Ochoa

La prima de Bárbara Mori no estaba con Paco y Mario al momento del ataque, y aún así fue detenida por supuestamente ser cómplice de Bezares.

Pasó casi un año y medio en prisión, pero al no haber tampoco pruebas suficientes quedó libre. Una vez recuperada, Paola volvió a TV Azteca y después de unos años decidió salirse de la empresa.

Actualmente es modelo y empresaria y posó en varias revistas para caballeros.