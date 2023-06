Las frases que Paco Stanley inmortalizó

El legado de Paco Stanley

A la salida, la camioneta que transportaría a Paco Stanley, de 56 años, recibió más de 20 impactos por arma de fuego y cuatro de ellos son los que alcanzaron al presentador, provocándole una muerte instantánea que a más de dos décadas después, continúa siendo lamentada por miles de seguidores.

Paco Stanley. (Cortesía)

A fin de recordar parte de su legado, en Quién nos dimos a la tarea de recuperar aquellas frases y palabras que Francisco Jorge Stanley Albaitero, su nombre real, creó o llevó a la fama durante muchos años mediante sus programas de televisión ¡Ándale!, ¡Llévatelo!, ¡Pácatelas! y Una tras otra, de los que fue titular.

Las frases más icónicas de Paco Stanley

Criticadas por algunos, dado el abuso en su humor negro, sarcasmo y bullying que aplicaba, pero también celebradas por otros, estas son algunas que ya forman parte de la cultura popular mexicana y que todavía las decimos:

1. El famoso himno a la humildad que se cantaba así: "¡Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ah, ah, sin mí me muero, jamás me podré olvidar!".