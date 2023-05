Victoria Beckham le ha ocultado algo a David desde que están juntos

Si hay algo de lo que se arrepiente Victoria es haber permitido que le rasuraran las cejas para una sesión de fotos que se hizo cuando tenía 22 años. Hasta ahora, es algo que ni ella misma puede explicar cuando tomó esa decisión.

"A lo largo de los años me he depilado tanto las cejas que si me vieras sin ellas te horrorizarías. David nunca me ha visto sin cejas. Es lo primero que hago: me levanto, y me hago las cejas", confesó a la revista Sunday Times Style.

David y Victoria Beckham (Anthony Harvey/Getty Images)

Si tomamos en cuenta que la pareja está casada de 1999, es increíble pensar que a pesar de llevar más de 20 años juntos, a Victoria aún le importa lo que su esposo opine de sus apariencia.