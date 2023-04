Victoria Beckham da fría felicitación a Brooklyn y Nicola en su aniversario

Por su parte, Brooklyn Beckham, quien es aspirante a chef y tiene 24 años, se deshizo en halagos para su esposa en el mensaje que escribió para felicitarla desde su cuenta de Instagram.

“Hoy hace 1 año que me casé con mi mejor amiga. Soy la persona más afortunada por poder llamarte mi esposa. Eres mi todo y soy la persona más afortunada en esta tierra por poder despertar junto a tu hermosa cara todas las mañanas. Brindo por muchos años más, baby. Te amo tanto. Brindo por divertirnos tanto cuando seamos viejos como ahora que somos jóvenes”, escribió Brooklyn.

Brooklyn y Nicola son la imagen perfecta de dos jóvenes enamorados (Instagram)

La fría felicitación de Victoria Beckham a su hijo Brooklyn en su primer aniversario de bodas

En contraste, Victoria Beckham se limitó a escribir una frase que podríamos calificar como una más bien fría felicitación a Brooklyn y Nicola en su primer aniversario de bodas.

“Tan especial estar juntos para celebrar su primer aniversario de bodas. Los amamos”, fue el mensaje con el que la diseñadora de modas de 48 años mostró su (poco) entusiasmo por la felicidad de su hijo mayor al lado de su esposa. Nicola Peltz respondió el gesto de Victoria, escribiendo: "Hoy fue muy divertido. Los amamos tanto". ¿Será esta una señal de que –a pesar de que se empeñan en demostrar lo contrario– no hay una buena relación entre las dos señoras Beckham? ¿O que simplemente Victoria prefirió no mostrarse demasiado efusiva? Para la otra... Spice up, your life, Posh.