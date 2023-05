¡Es oficial! Dua Lipa debuta en la red carpet de Cannes con nuevo novio y look

Dirigió en 2018 la comedia The World is Yours, con la que obtuvo una nominación al premio César para su coprotagonista, la leyenda de la interpretación francesa Isabelle Adjani. Gavras también ha realizado una buena cantidad de trabajo publicitario, incluidos comerciales de fragancias para Louis Vuitton (protagonizada por Emma Stone) y Dior (protagonizada por Charlize Theron).

La primera vez que vimos a Dua Lipa y a

Romain Gavras

Cuando surgieron fotos de la pareja durante la Semana de la Moda de París a principios de este año, una fuente anónima aseguró que "han estado disfrutando pasar tiempo juntos. La pareja conoció los círculos cercanos del otro durante el período festivo y tienen mucho en común".

Gavras fue relacionado brevemente a Rita Ora. Mientras que la última relación de Dua fue con el modelo masculino y diseñador de joyas Anwar Hadid.