“Como mujeres nos han sometido durante demasiado tiempo”, dice Dua Lipa

A pesar de las duras críticas y las apreciaciones que hizo sobre la situación de las mujeres, Dua Lipa dejó ver que tiene esperanza en que las cosas cambien gracias a las nuevas generaciones, ya que se inspiró al ver a su hermano Gjin, de 16 años, y a su hermana Rina de 21 años , quienes actúan de manera diferente frente a estos temas.

“Las generaciones más jóvenes tienen una visión realmente interesante de la vida. Su forma de pensar es mucho más evolucionada. Mi hermano tiene 16 años. Está mucho más interesado en cómo funcionan las cosas en el mundo. Lo mismo con mi hermana. Tal vez sea Initernet o la forma en que hemos evolucionado como personas, es realmente interesante y refrescante, e inspirador también”, dijo la cantante.

Dua Lipa también declaró a The Sun que fue rechazada por una escuela de teatro en Londres y cómo la hizo sentir esta situación.

“Me inscribí en una escuela de canto y teatro en Londres. Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente. Yo pensaba ‘Oh, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?’. Solo quería cantar. Yo decía ‘Puedo tocar el violonchelo, puedo hacer esto’. Todavía no me querían”, recordó.

Dua Lipa y su familia (Instagram/dukagjinlipa)

Esta situación la hizo pensar en desistir de su sueño de ser cantante y pensó que tal vez este mundo no era para ella. Afortunadamente, su consistencia y arduo trabajo le abrieron las puertas de la industria hasta convertirse en la figura de talla internacional que es en la actualidad.