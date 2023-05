Fotos: Él es Isaac Moreno el 'hot' supuesto novio de Galilea Montijo

Isaac estudió Contabilidad, pero después tuvo la oportunidad de hacerse Ingeniero Estructural, a lo que se dedicó durante 15 años en una especialidad de cimientos anti-terremotos en los estados de California y Nevada. En este trabajo comenzó a interesarse por tomarse fotos, aunque nunca pensó que haría carrera.

A Isaac Moreno, aunque no lo parezca, le gusta romper la dieta. (Instagram/Isaac Moreno)

Todo comenzó cuando perdió su puesto como ingeniero, fue entonces que decidió abrir su Instagram y comenzó haciendo trabajos esporádicos, pero luego terminó por abrazar las pasarelas y ahora ya vive de eso. "Al estar tanto tiempo delante de las cámaras te conviertes en modelo las 24 horas del día", aseguró.

Las mayores inspiraciones de Isaac Moreno

Para Moreno dos hombres son las inspiraciones más grandes de su vida; el primero es su hermano. "La persona que más ha influido en mi vida es mi hermano; su humildad, sencillez y discreción son un modelo para mí en todos los aspectos de mi vida", comentó a OTSM UK.

Isaac Moreno es un hombre que abraza su sensualidad. (Instagram/Isaac Moreno)

La gran sorpresa es que Isaac es papá de un niño de ocho años que se llama Timothy, nació el 11 de abril de 2015 y el modelo le dedicó un mensaje muy profundo: "No supe cuánto amor podía contener mi corazón hasta que me llamaste papá (…) Eres mi vida y la doy por ti". Aunque al parecer no ha podido verlo recientemente.