Yolanda Andrade reaparece llorando y habla de su verdadero estado de salud

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

“Había una confusión de que yo entré a la clínica por una recaída, pero no tuve ninguna recaída, y si la hubiese tenido, ¿qué tiene?, pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión”, declaró Andrade ante las cámaras del programa Sale el Sol.

La vida de Yolanda Andrade corrió peligro. (Agencia México)

Entre lágrimas, la protagonista de la telenovela Las secretas intenciones (1992) admitió que se encuentra agotada por aquello a lo que se ha enfrentado en las últimas semanas.

“Es muy largo, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado con Montserrat (Oliver) adentro del hospital”, explicó.

Sin embargo, su estado de salud la obliga a permanecer en reposo. “Ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento; hoy, de verdad, no puedo trabajar. Para mí, el trabajo (no es la mejor terapia), yo quiero descansar, estoy cansada”, indicó.