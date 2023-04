Diego Boneta y Danna Paola, de fiesta en Nueva York

Tanto Danna como Diego quisieron que sus seguidores en redes sociales también disfrutaran con ellos de la velada y por eso estuvieron compartiendo en todo momento cada paso que daban en la Gran Manzana. En la celebración los cantantes pudieron coincidir y convivir con Blake Lively, Katy Perry, Anya Taylor-Joy, Gal Gadot, Hailey Bieber, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.

Danna Paola conquistó con su look FENDI

Para Danna Paola esta fue una velada muy especial porque tuvo la oportunidad de estar de nueva cuenta frente a su artista favorita, Katy, de quien compartió un clip con la presentación musical que ofreció la estrella pop, algo que dejó también muy complacidos a sus followers.

En la imperdible cita, la protagonista de Wicked eligió un look ganador. La alfombra de Tiffany, como no podía ser de otra manera, fue azul y para desfilar por ella Danna Paola confío, según lo esperado, en la firma de la que es embajadora, FENDI. Optó por un diseño bustier, parte de la colección Couture Otoño/Invierno 2022, realizado a partir de hilos metálicos con hojas de cristal. Para su calzado escogió unas FENDI First Sandals.

La mexicana definió esta fiesta como de "diamantes y amigos" y quiso también mostrar que se encuentra totalmente en tendencia, al llevar el pelo suelto, pero con el toque chic del fleco, pero quiso apostar por una versión corta y asimétrica, que es el match perfecto para su nueva forma de expresión a través de la música con XT4S1S.