Danna Paola responde a las críticas por hacer playback en sus conciertos

Seguidores de la cantante señalaron que debería advertir que no va a cantar en vivo y Danna no dudó en responder a sus detractores durante su más reciente encuentro con la prensa.

Danna enfrenta críticas por playback

“Amigos, se llaman voces de apoyo, playback para bailar y cantar, ahí los invito a que se echen un clavadito, todos lo hacemos, hay que cantar encima de la música”, explicó Danna sobre los señalamientos.

Previo a estas declaraciones, la intérprete de Mala fama externó su descontento con los periodistas que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Dejar de incomodar también a nosotros como artistas y tratar de evitar este chacaleo, la vida no es un chisme y hay que respetar también a los seres humanos que somos artistas, como nos gusta a nosotros respetarlos a ustedes y darles el tiempo, la entrevista con las preguntas correctas, es lo que siempre voy a decir. Yo, la verdad, es que soy una persona que aunque me da mucha ansiedad esta situación, lo hago con todo el gusto porque al final también yo estoy trabajando y todo mundo está haciendo su trabajo”, manifestó.

Danna Paola (Getty Images )

Y precisamente hablando de la ansiedad, Danna confesó: “Justo hablo de este tema porque el año pasado fue bien complicado para mí y hoy he evolucionado mucho. Dejé de cantar El triste porque me ponía muy triste, hasta mi terapeuta me dijo ‘Ya, ya no estás triste’ y yo ‘No, ya no, ya estoy más contenta con lo que estoy haciendo, más conectada y sanando’”.