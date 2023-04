Katy Perry fue abucheada en American Idol por esta razón

Polémica en American Idol

Buzaladze se ha visto envuelta anteriormente en un drama de American Idol. A principios de este mes, su compañera de dueto, Carina DeAngelo, llamó a la concursante después de que se saltó el ensayo de su dueto de I Put a Spell on You para poder dormir.

Aunque Buzaladze pasó a la siguiente ronda de la competencia, Perry advirtió que la nativa de Georgia tiene "más gracia".

La semana siguiente, Buzaladze abordó los comentarios de DeAngelo. “No hablé porque no quería llorar en el escenario. Después de dejar el escenario, estaba destrozada”, le explicó a Perry el 9 de abril. “Así que quería disculparme por eso”.

Aclarando su comentario de "más gracia" de la semana anterior, Perry señaló: "Lo que quise decir con gracia es que está bien ser determinado, ambicioso, nervioso y fuerte, pero también con gracia. Realmente me identifico contigo porque sé lo que es ser una mujer fuerte … querer ser fuerte y nunca romperse y sentir que nada me puede afectar, pero eso no es real”.

Antes de su disculpa en pantalla, Buzaladze llamó a su pelea con DeAngelo como la "mayor prueba de mi vida" en una larga publicación de Instagram . “Francamente, estaba mentalmente destruida después de esta actuación, aunque traté mucho de mantenerme fuerte, probablemente todos notaron lo molesta que estaba”, escribió el pasado 4 de abril.

Continuó explicando que antes de su interpretación, después de la que DeAngelo fue eliminada, había estado en un vuelo de 17 horas a Los Ángeles, después de lo cual eligió dormir en lugar de ensayar. “Sin embargo, una vez que Carina me llamó, me preparé y regresé, en cuanto pude, para ensayar aún más”, agregó. Buzaladze terminó su mensaje agradeciendo a los fanáticos por su apoyo y escribió: “Sinceramente espero que me conozcan mejor a mí y a mi personalidad”.