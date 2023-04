Katy Perry se burla de su ‘fea cara de llanto’ y Kim Kardashian le responde

La carrera de Katy Perry es 'un chiste'

Pero, ¿por qué es relevante el que Katy Perry haya hecho este comentario sobre sí misma luego de la polémica que ocasionó que una concursante de American Idol abandonara el programa tras la “broma” que hizo la cantante y jueza del mismo sobre su edad y el hecho de que es una mamá joven? La respuesta bien podría estar en la reacción de Kim Kardashian a la cara de llanto de Katy.

Y es que Kim Kardashian ha construido una carrera a partir de compartir momentos íntimos de su vida cotidiana, desde su infame video sexual con un ex novio hasta las peleas con sus hermanas en los reality shows Keeping up with the Kardashians y The Kardashians, en los que la ex esposa de Kanye West y mamá de cuatro hijos se olvida del glamour y de las poses acartonadas con las que aparece en alfombras rojas y editoriales de moda para dejar ver a la mujer vulnerable, sensible, irritable (e irritante) y “real” que está detrás de todos sus arreglos estéticos que se ha hecho y los outfits extravagantes que usa.

El 'wet look' de Kim Kardashian en la Met Gala (Neilson Barnard/Getty Images)

Kim Kardashian se ha hecho de una “piel muy gruesa” al mostrar sus debilidades y hacer un negocio de ello, una situación que por un momento parece haber olvidado Katy Perry al burlarse de una mamá de 25 años al decirle en televisión nacional que “había pasado mucho tiempo acostada”, lo que ocasionó que la concursante abandonara el programa American Idol y regresara a su casa para estar con sus hijos ya que, como reconoció, no conocía el mundo del espectáculo ni imaginaba lo difícil que sería intentar ser parte de él. Sobre todo cuando una figura tan reconocida como Katy, quien también es mamá, le hizo una broma que de inmediato fue tomada como una humillación.

Katy Perry se convirtió en un candelabro en una Met Gala (Getty Images)

Pero Katy Perry debería haber tenido esto en cuenta antes de bromear con la ex participante del programa, porque ella misma ha hecho una carrera con la imagen de una estrella pop que no tiene empacho en ser un “bufón”. Durante su aparición en una entrega de premios de MTV llevada a cabo en México, la cantante se lanzó sobre un gigantesco pastel que pusieron en el escenario y terminó en el suelo en varias ocasiones porque la superficie quedó totalmente resbaladiza. Ha aparecido con los looks más estrafalarios en la Met Gala (¿quién no recuerda la vez en que fue vestida como candelabro y como una hamburguesa?). Además del reciente caso en el que sorprendió a todos cuando “se le descompuso un ojo” en el escenario de su residencia en Las Vegas.

Katy Perry fue una hamburguesa (Getty Images)

En términos generales podemos decir que la carrera de Katy Perry es “un chiste”, pero ella es una profesional y está entrenada para recibir las críticas y enfrentar las polémicas, las preguntas de los medios y los reveses de la opinión pública. Quizá por eso, luego de que la “broma” sobre una mamá joven se le salió de las manos ahora quiera mostrarse frágil, sensible, vulnerable y comparta con todo el mundo su “fea cara de llanto”, como si con ello estuviera ofreciendo disculpas y diciéndole al mundo que incluso una estrella de su tamaño puede cometer errores.