Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se burlan de la supuesta pelea de sus familias

En la historia, Romeo Montesco y Julieta Capuleto pertenecen a dos familias nobles rivales, desgarradas por su amor mutuo, similar al de los Beckham y los Peltz. Sin embargo, a lo largo de la obra histórica, los amantes nunca pueden estar juntos, lo que finalmente conduce a sus muertes, tras lo cual, las dos familias se unen.

Como la pareja celebró una fiesta de Halloween, aunque con unos días de antelación, está claro que aprovecharon las especulaciones y se disfrazaron de la pareja desgarrada.

Brooklyn usó un chaleco metálico y una armadura con pantalones negros, mientras que Nicola lucía un vestido blanco, con un par de delicadas alas de plumas en la espalda, combinado con tacones de plataforma.

La socialité optó por un toque de máscara de pestañas alrededor de sus ojos y añadió un sutil toque de brillo de labios color melocotón a su look.

Mientras celebraban la espeluznante noche, la feliz pareja bailó junto a la modelo Ashley Graham y la ex personalidad de ‘The Only Way Is Essex’, Vas J Morgan.