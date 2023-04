La razón por la que Harry Styles no quiso participar en ‘La Sirenita’

A poco más de un mes de que se estrene la versión live-action de La Sirenita, el director de la película, Rob Marshall, habló sobre los rumores que apuntaban a que Harry Styles iba a interpretar al Príncipe Eric.

Desde que el cantante de Sign of the times formaba parte One Direction, varios de sus fans coincidían en que si Disney hacía una versión live action de La Sirenita, él encajaba a la perfección con el príncipe, lo mismo decían con su ex compañero, Zayn Malik, con el personaje de Aladdin, aunque finalmente interpretó el tema oficial de la película.