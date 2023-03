Emily Ratajkowski suplica perdón de Olivia Wilde tras besarse con Harry Styles

Emily Ratajkowski quiere el perdón de Olivia Wilde

Cuando se enteró que su amiga se besó con el ex integrante de One Direction, la fuente aseguró que Wilde no quiere tener nada que ver con eso. “Ella se está alejando de esto y tomando el camino correcto”, agregó la fuente.



“Está enfocada en sus hijos y su trabajo”, agregó. “Ella no quiere tener nada que ver con este lío”.

Styles y Wilde se separaron en noviembre después de casi dos años juntos. Por ahora, la actriz de 39 años, se encuentra actualmente envuelta en una amarga batalla por la custodia de sus hijos con su ex prometido Jason Sudeikis. Mientras tanto, Ratajkowski se encuentra en medio de un divorcio de Sebastian Bear-McClard, luego de cuatro años de matrimonio.

Olivia Wilde (Getty Images)

Desde entonces, a la modelo se le ha vinculado sentimentalmente Brad Pitt, Pete Davidson, Eric André, el artista Jack Greer y DJ Orazio Rispo.