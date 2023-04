Los planes de Emily Ratajkowski que no incluyen a Harry Styles

“Cuanto más sin filtrar y fuera de lugar, mejor. Es emocionante para mí personalmente porque puedo poner algo que se siente un poco glamuroso, pero luego puedo tener una (publicación) en la que simplemente estoy hablando de algo en lo que estaba pensando y que tal vez sea un tweet. No tengo que estar en una caja y proporcionar un tipo de contenido”, indicó.

Emily Ratajkowski dijo recientemente en una sesión de preguntas y respuestas de suscriptores en línea que uno de sus mayores estímulos era que los hombres se interesaran en el arte, los libros, las películas y la música que distrutaba, y criticó a un ex por no molestarse en terminar su colección de ensayos, que aborda el feminismo, la sexualidad y la dinámica moderna de poder masculino/femenino.

“Salí con un chico por un minuto, cuyo nombre no será revelado, que nunca llegó a mi libro, a través de mi propio maldito libro. Llegó a la mitad y dijo: ‘Es realmente bueno’. Seguía diciendo que era un lector lento, pero yo también estaba como ‘eh, está bien, ¿no estás tan interesado en mí?’. Y, por cierto, es realmente extraño que alguien lea tu libro, que le gusten las cosas más personales sobre ti cuando sales con ellos. He tenido un par de tipos que han pedido recomendaciones, y se las he dado, y luego no las siguen, así que es solo esta cosa vacía, y definitivamente no me gusta eso”.