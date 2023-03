¡A cobrar su dólar! Gwyneth Paltrow gana juicio por accidente de esquí

A Gwyneth Paltrow, en estos momentos, podríamos dedicarle la clásica frase de Belinda "Ganando como siempre", pues esta tarde se dio a conocer el veredicto que la declaró "no responsable", en el juicio que enfrentó la actriz estadounidense en una Corte de Utah, tras ser demandada por un hombre en relación con un accidente de esquí ocurrido en 2016 del que -originalmente- no había habido consecuencias pero que, más tarde, fue el pretexto perfecto para que el médico retirado de nombre Terry Sanderson demandara a la fundadora de Goop, originalmente por 3.1 millones de dólares, aunque más tarde estaba dispuesto a aceptar 300 mil dólares; algo que ya no ocurrió porque el tribunal señaló que el único responsable del incidente fue él.