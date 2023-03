Gwyneth Paltrow se defiende en juicio: "Colisión de esquí no fue mi culpa"

¿Cómo ocurrió el accidente en el que está involucrada Gwyneth Paltrow?

Se espera que la hija de Gwyneth, Apple, de 18 años, y sus hijos Moses, de 16 años, junto con su esposo Brad Falchuk, testifiquen durante el juicio, pero Gwyneth no está feliz de que sus hijos estén involucrados.

Gwyneth Paltrow declara en juicio en su contra. (Pool/Getty Images)

“Ella tampoco está feliz de que sus hijos estén involucrados. Esto realmente no tiene nada que ver con ellos. Eran menores de edad cuando ocurrió el accidente. (Paltrow) realmente no está especulando sobre cuál será el resultado del juicio. Este no es su enfoque. Sólo quiere que termine”, indicó.

Cuando subió al estrado en el juicio esta semana, Paltrow alegó que Sanderson fue el responsable del accidente. “El señor Sanderson me golpeó categóricamente y esa es la verdad”.

Admitió que no pensó en el exmédico del ejército, el doctor Sanderson, después de su colisión en las pistas de esquí:

“Cuando eres víctima de un accidente, tu psicología no está pensando en la persona que lo perpetró. En ese momento, no sabía que había sufrido lesiones como esa, pensé que era menor ese día”, indicó.