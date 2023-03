Testigo culpa a Gwyneth Paltrow por un accidente en 2016, van a juicio

¿Por qué fue demandada Gwyneth Paltrow?

De acuerdo con Ramone, supuestamente Gwyneth "golpeó (a su compañero) muy duro directamente en la espalda. Las puntas de sus esquís se salen y cae boca abajo, con las piernas abiertas, con ella encima de él. Hubo alrededor de un segundo o dos. Terry se detiene, luego Gwyneth se desliza hacia el lado derecho y rebotó fuera de él".

Por su parte la ganadora del Oscar, de 50 años, afirmó que no golpeó a Sanderson y que, en cambio, fue la víctima del accidente. Durante su declaración de apertura, el abogado de Paltrow, Stephen Owens, dijo que la estrella quedó lastimada y molesta por el golpe, gritando "¿qué diablos?" al optometrista.

Pero Ramone aseguró que la actriz no pronunció palabra luego del choque y que se alejó poco después de levantarse y finalmente se "escapó" por Bandana Mountain. También afirmó que su guía de esquí, Eric Christensen, le comentó: "Gwyneth Paltrow eliminó a tu amigo".

Greg continuó: "Cuando llegué allí, le estaba preguntando a Terry, ¿estás bien? Su rostro estaba hundido en la nieve y no se movía. Entonces Gwyneth se levanta y le estaba preguntando si estaba bien y ella sólo me miró. Estaba de pie, se levantó bastante rápido".

Gwyneth Paltrow aseguró a la corte que ella fue la víctima. (Pool/Getty Images)

Ramone también dijo que el hijo de la actriz Moses, de 16 años, y su esposo, Brad Falchuk, de 52, la siguieron cuesta abajo, y ambos testificarán más adelante en el juicio. "Iba a bajar y ver cómo estaba y luego ella salió disparada, simplemente va hacia abajo. Un chico y un niño estaban con Gwyneth"

De acuerdo con Greg los dos hombres se detuvieron a unos 20 o 25 pies de altura de donde estaba Terry. "Luego, el adulto viene dándome una mirada de molestia y ambos se fueron detrás de Gwyneth", abundó.

Greg Ramone, de 58 años, es supuestamente el único testigo de cómo pasó el accidente. (Especial)

Ramone describió cómo Sanderson no respondió después del accidente, además de que Paltrow no hizo ningún esfuerzo por controlarlo, obtener ayuda o intercambiar detalles de contacto. Greg reveló que intentó sacar a Terry de la montaña, pero que el esquiador experimentado no podía realizar ni siquiera las maniobras más básicas.

Entonces llamó a Ski Patrol para pedir ayuda. Anteriormente se afirmó en la corte que Paltrow se distrajo con uno de sus hijos gritando: "Mami, mírame esquiar" y se estrelló contra Sanderson causándole una lesión cerebral permanente. Gwyneth se giró para mirar a Apple y lo siguiente que supo fue que chocó con el optometrista.