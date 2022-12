Los nepo-babies, New York Magazine y lo necesario de decir: "la tuve más fácil"

Una mujer u hombre que llega, y no sólo a la Meca del Cine sino en cualquier profesión, con el sueño de éxito, no tendrá el mismo chance de aceptar cientos de "¡No!" y seguir ahí, porque de algo hay que vivir (la renta y la comida no se pagan solas), a aquellos que cuenta con los "conectes" y sí, más aún, la cartera de la familia detrás.

El debate que regresó New York Magazine también hace eco de lo necesario que quienes tienen un escalón ganado gracias a que sus papás o cercanos son influyentes lo acepten; decir: "la tuve más fácil" restará de inicio los logros alcanzados, pero planeta las bases para encontrar una solución y permite que sea su talento el que los defienda.

La portada de New York Magazine de diciembre. (Instagram/Vulture)

Muchos de los nombres que hoy son leyenda en el quehacer de Hollywood nacieron en cunas que sí allanaron el camino, pero que al final fue su capacidad de ganarse a las audiencias lo que los mantiene ahí. ¿Nombres?, varios: Leonardo DiCaprio (su familia tiene muy buenas conexiones y su papá fue un artista del cómic)

Drew Barrymore (nieta de legendario John Barrymore), Anjelica Huston (hija del prominente director John Houston, quien la hizo ganar un Oscar, y, no, ese no fue "comprado"), Jamie Lee Curtis, Jake Gyllenhaal, Sigourney Weaver o Gwyneth Paltrow, todos con influencias en sus familias, pero que siguen ahí por su mérito actoral.

Leonardo DiCaprio creció en una familia con buenas conexiones y su papá fue un artista del cómic. (Mike Marsland/WireImage)

Pero Volture no volteó a verlos a ellos (que nos guste o no también podrían ser catalogados como nepo-babies), si no a las recientes generaciones y en lo necesario de mostrar que es urgente que esos nuevos rostros sepan y acepten que quizá la fama de quienes los anteceden, le quitaron la oportunidad a alguien para dársela a ellos.

El reclamo que bien lo explica es el de la top model Vittoria Ceretti, quien le pidió a Lily-Rose Depp que abrace que ser hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis le hizo más fácil debutar en la pasarela como una musa consagrada de Chanel, que a ella que se enfrentó a horas de castings para recibir al final un "¡No!" y ver en su lugar a una nepo-baby.