Muere Lance Reddick, protagonista de 'The Wire' y 'John Wick', a los 60 años

¿Cuáles fueron las series y películas de Lance Reddick?

Lance será mejor recordado por su papel como el teniente Cedric Daniels en el exitoso programa de HBO The Wire. El actor disfrutó de papeles en películas taquilleras como Godzilla vs. Kong y Angel Has Fallen. Lance tiene algunos proyectos inéditos en proceso: interpretará al dios griego Zeus en la próxima serie de Disney+, Percy Jackson and the Olympians.

Keanu Reeves y Lance Reddick protagonizaron juntos la saga del personaje 'John Wick'. (Kevin Winter/Getty Images)

También tendrá una aparición secundaria en el remake de White Men Can't Jump. A lo largo de su carrera disfrutamos su actuación, siempre natural, en títulos como Ni una palabra, Jonah Hex, Asalto al poder, Objetivo: Washington DC y Una noche en Miami.