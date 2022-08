El novio de Winona Ryder ¡pensó que era Milla Jovovich! cuando la conoció

Winona Ryder habla de su salud mental

Y si los temas del corazón fueron un dolor de cabeza para la actriz, Winona Ryder también admitió que "no fue cuidadosa" con respecto a su salud mental y emocional después de separarse de Johnny Depp en 1993, lo que quedó reflejado en algunos de sus personajes de aquella época.

Winona Ryder y su novio Scott Mackinlay Hahn (Tommaso Boddi/Getty Images for The Weinstein C)

"Ésa fue mi vida real en Girl, Interrupted”, comentó la actriz, refiriéndose a su película de 1999, Girl, Interrupted que trata de una joven en un hospital psiquiátrico y en la que compartió créditos con Angelina Jolie.

“Recuerdo que interpreté a este personaje que acaba siendo torturado en una prisión chilena (en el drama de 1994, La casa de los espíritus). Me miraba los moretones y cortes falsos en la cara (del rodaje) y luchaba por verme como esa chica. Muchas veces pensé '¿Tratarías a esta niña como te tratas a ti misma?'. Recuerdo que me miraba y decía: 'Esto es lo que me estoy haciendo por dentro'. Porque no era cuidadosa conmigo misma", confesó.