Kalimba es acusado nuevamente de acoso sexual

Melissa explicó que al llegar a casa del artista intentó escapar de ahí por lo que pidió un taxi de aplicación, pero al salir del departamento, Kalimba la siguió hasta afuera y le hizo comentarios que la incomodaron.

Melissa Galindo (Instagram/Melissa Galindo)

“Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara. (entonces le dije:) ‘yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cog**ta rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta’. (Le respondí): ‘¿es en serio?, dime que estás bromeando”, compartió Galindo.

La cantante concluyó su denuncia explicando que una vez que ya llegó a su casa habló con su abogado para que deshiciera el contrato que tenía con Kalimba y su disquera. Además, Melissa aseguró que su testimonio era una invitación para que las víctimas de acoso y abuso levanten la voz ya que no deberían tener miedo. “Este video es literal una invitación para que alcen la voz, porque los que deberían tener miedo son ellos, no nosotras”, concluyó.