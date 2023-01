0V7 hace una fiesta por sus 34 años y la dedica a 'Jona' Lule

Aunque parecía que la velada había llegado a su final, luego de que Borovoy y Zaba hablaron del tema de las edades, aún había sorpresas. Ya en la recta final sonaron las canciones que los llevaron a la cima como Vuela más alto, Shabadaba, en la que ellos bailaron muy sexy para gusto de todos, y para su salida en falso eligieron Enloquéceme.

OV7 creó toda una experiencia para estos conciertos. (Alfonso Manzano)

Así como la primera vez que dijeron adiós a todos sus fieles seguidores; en este festejo, el cierre con el que OV7 le demostró todo su amor a quienes los han apoyado durante estos 34 años, no podía ser diferente más que al entonar el corte que lo mismo es una promesa para otras tres décadas más, No me voy, con la que cerraron a las 23:06 horas.