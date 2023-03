Ignacio López Tarso, el gran ausente en el 'In memóriam' de los Oscar

Mientras la familia de don Ignacio lo despidió con un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes en CDMX, el trabajo que hizo el histrión a lo largo de su exitosa carrera no hizo eco en Los Angeles, a pesar de ser miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

El primer actor mexicano Ignacio López Tarso fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. (Andrea Murcia Monsivais)

La gala 95 del premio Oscar pasó por alto que López Tarso fue una figura tan trascendental para la cinematografía y que se despidió de este plano ayer, luego de sufrir un paro cardíaco, confirmó su secretaria particular Lourdes Mogollón. Quizá fue la premura lo que evitó que don Ignacio fuera recordado por la AMPAS.

Lenny Kravitz alzó la voz por los que se fueron este año con la canción 'Calling all Angels'. (Kevin Winter/Getty Images)

Con la profunda voz de Lenny Kravitz sonando a todo pulmón en el Dolby Theatre con la canción Calling all Angels, uno a uno se pudieron ver las fotografías de aquellos que dejaron este mundo este 2022 y en los primeros meses del 2023.

Sin explicación aparente

Además de ser miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la historia de don Ignacio con la entrega del premio más importante en el mundo del cine es ya antigua. Gracias a la cinta dirigida por Roberto Gavaldón, el primer actor hizo historia para nuestro país.