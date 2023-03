Famosas mexicanas y del mundo conmemoran el 'Día Internacional de la Mujer'

Lo mismo en la marcha del 8M, a través de su feed o Insta Stories, famosas en el mundo se suman al llamado para seguir fomentando las acciones que aceleren la previsión del Foro Económico Mundial, que calculó que tendrán que pasar 135.6 años para lograr la igualdad de género y 267 años para cerrar la brecha salarial.

A través de IG, Danna Paola publicó lo mismo un cartel con la frase: "Calladita no me veo más bonita"; así como una reflexión; "Por todas nuestra lucha sigue, no nos quedemos calladas nunca más". La cantante en cada uno de sus conciertos del XT4S1S Tour hace este llamado constante que hoy se expande.

Danna Paola retomó en sus 'Insta Stories' este 'post' en el que @paoplag utilizó su canción 'Calla tú'. (Instagram/Danna Paola)

Gal Gadot también aprovechó el 8M para enviar otro mensaje poderoso y necesario, el de practicarse una mamografía, este 9 de marzo, además lanzó una idea muy directa en la que consideró: "Creo que la mujer es maravillosa por ser capaz de mostrar lo que sienten. ¿Te recuerda algo?".

Además compartió otro mensaje en el que aceptó: "Las mujeres somos la fuerza más poderosa de la naturaleza. Soy muy afortunada por estar rodeadas de mujeres increíbles, inspiradoras y empoderadas". De todas ellas la protagonista de Wonder Woman pudo compartir sus historia de vida y la hizo sentir muy orgullosa.

El mensaje que dedicó Gal Gadot a las mujeres en el 8M. (Instagram/Gal Gadot)

Martha Debayle utilizó su feed para invitar a las mujeres a sentirse "orgullosas de nosotras y de todas las mujeres allá afuera porque hemos, a pesar de los desafíos personales y colectivos, llegado muy lejos. Hemos superado un sin fin de retos, hemos luchado por nuestros derechos y hemos demostrado nuestro valor una y otra vez".

Debayle exaltó la importancia de los avances en la igualdad de género "todavía queda mucho por hacer. Las mujeres enfrentamos discriminación en muchos aspectos de la vida, desde el acceso a la educación hasta la igualdad de remuneración en el lugar de trabajo".

Martha Debayle hizo una profunda reflexión este 8M. (Instagram/Martha Debayle)

Finalmente Martha exaltó que a pesar de los desafíos que enfrentan, "las mujeres seguimos luchando y avanzando hacia un futuro más justo y equitativo. Así que siéntete orgullosa de ti misma, de todo lo que has logrado y de todo lo que seguirás logrando en el futuro. De lo lejos que has llegado".

Por su parte Priyanka Chopra, también llevó a su red social el esfuerzo que realiza al lado de Unicef y Max Factor, en la que la sencilla pregunta: "¿Qué quieres ser cuando crezcas?" desata una realidad triste en el que muchos factores impiden la realización de los sueños de las niñas.

Priyanka Chopra es embajadora de UNICEF. (Mike Coppola/Getty Images)

"Es un simple e inocente pregunta y cuando se la hago a niñas y jóvenes alrededor del mundo recibió maravillosas, ambiciosas e inspiradoras respuestas; doctora, abogada, escritora, maestra… y luego el mundo se mete en el camino, la pobreza, la realidad interfieren y muchos sueños no se hacen realidad", expresó Chopra.