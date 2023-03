Yadhira Carrillo revela que Juan Collado no saldrá de la cárcel por el momento

La intérprete compartió que Collado le avisará cuando tenga noticias de su salida de prisión. "(Le comenté) 'me voy a esperar aquí hasta que salgas y llevarte a la casa'. Me dijo 'no, hazme caso por favor, yo te voy a estar llamando'; porque ellos pueden llamar con una tarjeta de teléfono, me dijo 'estate atenta'".

Al ser cuestionada sobre si tiene rencor y espera que sus detractores se retracten de los señalamientos en su contra, Yadhira compartió: "Yo creo que todo cae por su propio peso… yo creo que las cosas solas caen en su momento. Nadie es la persona ideal para hablar sobre sí mismo, el tiempo y tus actos son los que dicen quién eres".

Juan Collado pronto estará al lado de Yadhira Carrillo. (Agencia México)

Finalmente, al ser interrogada con relación a si esta noticia provocará que se una con Leticia Calderón para celebrar la salida del abogado de la cárcel, la estrella de la pantalla chica comentó: "Yo nunca he estado enojada con nadie, yo nunca he dado un mal comentario".

