Yadhira Carrillo revela que sufre enfermedad por encarcelamiento de Juan Collado

Pese a que de acuerdo con Yadhira, su salud ha ido en detrimento desde los últimos tres años, tiempo en que Juan Collado ha estado preso, la protagonista de la telenovela La Otra aseguró que solo la muerte podrá separarla de su esposo.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada. Donde él esté estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”, enfatizó.