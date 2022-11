Lety Calderón explica por qué sus hijos no han visto a su papá, Juan Collado

La actriz insistió en que no permitirá que Luciano y Carlo vayan solos a la cárcel a visitar a su papá por primera vez.

“Sería una situación incómoda y difícil para mis hijos, no los puedo dejar a la deriva. Mis hijos me dicen ‘Sí quiero ir a verlo’ y yo les digo ‘Yo también quiero que lo vayan a ver’ y he hecho todo lo posible, me he cansado de pedir, porque los niños quieren verlo y abrazar a su papá”, explicó.

Lety Calderón quiere estar con sus hijos cuando visiten a su papá en la cárcel (Agencia México.)

Asimismo, dijo desconocer si la “orden” de que ella no pueda ingresar al reclusorio proviene de Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado.

“No tengo la menor idea. Yo no puedo acusar a nadie. Solo te digo que a mí no se me permite entrar y no puedo llevar a mis hijos”, precisó.

Yadhira Carrillo es la actual esposa del abogado Juan Collado (Agencia México)

Sobre el tema de la actual esposa de su ex pareja, Lety Calderón comentó que ni ella ni sus hijos han tenido una relación con ella e incluso reveló que Luciano y Carlo se molestan cuando se dice lo contrario

“No ha existido nunca una amistad. No ha habido ningún acercamiento. Mis hijos nunca han estado con ella. No hay contacto, no nos vemos, no nos hablamos, no hay comunicación. Mis hijos se molestan muchísimo cuando se dice que sí, que los conoce, porque nos hemos visto dos veces, nada más. Nos saludamos por respeto, porque somos personas educadas, pero no hay ninguna relación”, expresó.

Lety aseguró que entre ella, sus hijos y Yadhira Carrillo no existe ningún tipo de relación (Agencia México.)

Con la actriz dijo que sus hijos sí están en contacto es con sus medios hermanos, Juan y Mar Collado, de quienes aseguró que en todo momento han estado al pendiente de ellos.

“A los únicos que yo les confiaría a mis hijos sería a Juanito y a Mar (hijos mayores de Juan Collado), porque los conocen, convivimos, porque hay cariño. Estoy muy agradecida que Dios les haya dado dos hermanos mayores a mis hijos, me quedo muy tranquila”, concluyó.