‘Nunca seré una modelo’: Selena Gomez habla sin pena de su sobrepeso

Con 30 años de edad, Selena Gomez tiene claras sus prioridades en la vida

La estrella de la serie Only Murders in the Building, quien presumió que Meryl Streep se sumará a la tercera temporada de este exitoso programa de televisión, habló con total honestidad sobre la causa de los kilos demás que ha ganado en los últimos años –mismos que después de un tiempo se van– y, en un tono serio, dejó ver que las críticas por cómo luce su cuerpo en la actualidad no le preocupan para nada.

Selena Gomez presumió la llegada de Meryl Streep a 'Only Murders in the Building'

En este sentido, la intérprete de Lose you to love me se mostró tranquila pues sabe que, más allá de su apariencia física, han sido años de crecimiento y de enfrentar crisis de salud física y mental lo que la ha traído al momento presente y que, con 30 años de edad, sus prioridades van más allá de cómo se ve en la alfombra roja y los comentarios –sobre todo negativos– que recibirá de la opinión pública.