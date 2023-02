Ha*Ash sigue celebrando 20 años de éxito y atestigua una petición de matrimonio

"¡Qué bonito México! Esta gira no solamente es especial porque tenemos música y espectáculo nuevos, sino porque también estamos cumpliendo 20 años de carrera, que ustedes nos han dado la oportunidad de estar acá arriba", expresó Hanna, mientras que Ashley adelantó que regalarían sus baladas favoritas, "las nuevas y las de ayer".

Con sus cinco músicos también muy entregados, las hermanas hicieron un repaso por todo su repertorio, con un piano de cola blanco en el centro del entarimado que fue el absoluto protagonista. Siempre sexy Ashley aprovechó una vez más para invitar a todos a "recuperarse" lo más rápido posible de tener un corazón roto.

La fiesta se armó con Ex de verdad e Impermeable, pero fue en grande cuando sonó un corte clásico, Estés en donde estés, al que siguió Tenían razón, en la que no le quedó más remedio a Ashley que aceptar que regresó con su ex "ocho veces", pero como quedó claro gracias a la ayuda del público, no es la única.

Pero la noche comenzó mucho antes, alrededor de las 20:30 horas, cuando la luz del Auditorio Nacional se extinguió y comenzaron a sonar todas las canciones que las han convertido en favoritas de los mexicanos: Lo que un hombre debería saber, Ojalá, Dos copas de más, Demasiado bueno para ti, Supongo que lo sabes y Eso no va a suceder.