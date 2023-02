Ignorado por la Academia, Will Smith busca recobrar su éxito con ‘Soy leyenda 2’

Uno de los guionistas de la secuela de la película Soy leyenda, uno de los más grandes éxitos de Will Smith, dice que la nueva historia tiene “posibilidades infinitas” para desarrollarse y tiene toda la razón. Estamos en una época en la que el género de historias postapocalípticas goza de gran auge y popularidad, y muestra de ello es el éxito que tiene en la actualidad la serie The Last of Us, de HBO. Pero, ¿será suficiente revivir una de las historias y uno de los personajes más emblemáticos del ganador del Oscar a Mejor Actor por King Richard como para volver a poner su carrera en las alturas desde donde cayó?